البوجيهات من أهم أجزاء السيارة التي يتكون منها محرك الاحتراق الداخلي للسيارات، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في توليد شرارة كهربائية داخل غرفة الاحتراق لإشعال خليط الهواء والوقود وتوليد الطاقة الحركية للمحرك .

كيف تؤثر البوجيهات في أداء المحرك

كيف تؤثر البوجيهات في أداء المحرك

تؤدي شمعات الاحتراق دور هام في تشغيل محركات البنزين، حيث تعمل علي تولد شرارة تشعل خليط الهواء والوقود داخل الأسطوانات، وتدفع عملية الاحتراق المكبس إلى الأسفل، لينتج المحرك الطاقة التي تصل لاحقاً إلى العجلات.

كيف تؤثر البوجيهات في أداء المحرك

ولا تستطيع البوجيهات وحدها زيادة القوة الحصانية في محرك سليم يعمل بكفاءة، لأنها لا تضيف هواء أو وقود إضافي إلى عملية الاحتراق.

لكن الصورة تختلف عندما نقارن البوجيهات الجديدة بالقديمة، وتتعرض الأقطاب المعدنية لحرارة وضغط مرتفعين، فضلاً عن الترسبات الكهربائية الناتجة عن الاستخدام المستمر.

كيف تؤثر البوجيهات في أداء المحرك

ومع مرور الوقت، تتآكل الأقطاب وتتسع فجوة الشرارة، الأمر الذي يضعف كفاءة الإشعال ويؤثر في استجابة المحرك، وبالتالي هنا تستطيع البوجيهات الجديدة استعادة الأداء المفقود، ليشعر السائق بتحسن القوة والتسارع.

البوجيهات الرياضية والمحركات المعدلة

تحتاج المحركات المعدلة إلى عناية أكبر باختيار شمعات الاحتراق المناسبة، خصوصاً عند تركيب شاحن تيربو أو سوبرتشارجر ورفع ضغط الشحن، ففي هذه الحالة يجب أن تتوافق البوجيهات مع مستوى الأداء ودرجة الحرارة وظروف الاحتراق داخل الأسطوانات .

كيف تؤثر البوجيهات في أداء المحرك

حيث تساعد الشمعات المتخصصة المحرك على تقديم قوته المتاحة بكفاءة، لكنها لا تصنع أحصنة إضافية بمفردها، وبالتالي يجب اختيار البوجيهات المطابقة لمواصفات المحرك.

ولا يجب تصديق الادعاءات التي تعد بزيادة كبيرة في القوة بمجرد تركيب شمعات رياضية، فالمحرك القياسي السليم لن يستفيد من تغيير نوع البوجيهات بحثاً عن أرقام أعلى على جهاز قياس القوة.

بوجيهات الإيريديوم تزيد القوة الحصانية

تنتشر بوجيهات الإيريديوم بين أصحاب السيارات بسبب مقاومتها العالية للتآكل وقدرتها على الحفاظ على كفاءة الشرارة لفترة أطول.

كيف تؤثر البوجيهات في أداء المحرك

ويسمح هذا المعدن بتصميم رأس إشعال دقيق، ما يساعد على استقرار عملية الإشعال خلال عمر البوجيهات ومع ذلك، لا تقدم وحدها زيادة مثبتة في القوة الحصانية، خصوصاً عندما يستبدل المالك بوجيهات المصنع بأخرى تحمل المواصفات نفسها.