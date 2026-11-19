أعلنت شركة Propstore عن بيع دراجة باتمان باتبود الاصلية المستخدمة في تصوير أفلام The Dark Knight، وتعد هذه الدراجة فرصة لامتلاك واحدة من أبرز المركبات السينمائية في أفلام The Dark Knight.

دراجة باتمان باتبود

تصميم سينمائي خرج من الشاشة إلى الواقع

رسم كريستوفر نولان هذه الدراجة لتكون أكثر من مجرد وسيلة تنقل تقليدية، بل أراد بديل أكثر رشاقة لمركبة Tumbler المدرعة، وتعاون المخرج مع مصمم الإنتاج ناثان كراولي لتطوير شكلها الاستثنائي، بينما تولى كريس كوربولد تنفيذ التصميم وتحويله إلى مركبة حقيقية.

دراجة باتمان باتبود

وشارك فريق المؤثرات الخاصة بست نسخ من الدراجة خلال إنتاج فيلم The Dark Knight، قبل ظهورها مجدداً في The Dark Knight Rises.

سبب شهرة دراجة باتمان باتبود

اشتهرت دراجة باتمان باتبود بمطاردتها للجوكر، بالاضافة لإلي قدرتها على تغيير اتجاه العجلات جانبياً والمناورة في المساحات الضيقة، واستخدمها باتمان لمساعدة كاتوومان على الهروب خلال مواجهتها مع بين.

دراجة باتمان باتبود

وتحمل النسخة المعروضة آثار وخدوش مميزة من مشاهد التصوير، خصوصاً على جانبها الأيمن، ما يعزز ارتباطها بالمشاهد الأصلية للفيلم.

محرك دراجة باتمان باتبود

دراجة باتمان باتبود

تحصل سيارة دراجة باتمان باتبود علي قوتها من محرك هوندا CRF450X سعة 450 سي سي، وهو محرك 1 سلندر مستمد من دراجات الطرق الوعرة .

مواصفات دراجة باتمان باتبود

ترتكز دراجة باتمان باتبود على شاسيه مصنوع حسب الطلب، مع إطارات Hoosier Racing الضخمة مقاس 31 بوصة.

دراجة باتمان باتبود

ووضعية دراجة باتمان باتبود تفرض على السائق الاستلقاء للأمام والتحكم بالتوجيه باستخدام الذراعين والكتفين، في تصميم يختلف جذرياً عن الدراجات النارية المعتادة.

وتضم المقدمة مدفعيْن شكليين مصنوعين من البلاستيك والراتنج والألياف الزجاجية، وتحمل وحدة استهداف ضوئية فوق المقبض الأيمن، بينما يمتد نظام التبريد والمكونات الهيدروليكية خلف المقعد.

ولا تتوقع الانطلاق بـ دراجة باتمان باتبود في الشوارع، فالدراجة معروضة بحالة غير تشغيلية وتتحرك بالدفع اليدوي فقط، وقد أفرغت الشركة جميع السوائل، وأزالت البطارية وخزان الوقود وأدوات التحكم بالخانق.

سعر دراجة باتمان باتبود

أعلنت شركة Propstore عن دراجة باتمان باتبود ضمن مزاد Entertainment Memorabilia Live Auction في لندن، وتحمل القطعة الرقم 35 في كتالوج المزاد.

وبالتالي يصل سعر دراجة باتمان باتبود في المزاد إلي 4 ملايين ريال سعودي عند بلوغ الحد الأعلى، قبل الرسوم والتكاليف الإضافية.