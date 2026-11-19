كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن موقف النادي الأهلي من إمكانية عودة المالي أليو ديانج إلى صفوف الفريق، حال فسخ تعاقده مع نادي فالنسيا الإسباني ورغبته في العودة إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رزق الله، في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي سيكون مستعدًا لاستعادة خدمات ديانج حال قرر اللاعب فسخ عقده مع فالنسيا ورغب في العودة مجددًا إلى الفريق، مؤكدًا أن النادي سيرحب به دون تردد.

وأضاف: «لو ديانج فسخ عقده مع فالنسيا وحابب يرجع الأهلي، قولًا واحدًا الأهلي مستعد وهيستقبله بالأحضان».

وأشار الناقد الرياضي إلى أن سيد عبد الحفيظ سيكون في مقدمة مستقبلي اللاعب حال عودته إلى النادي، موضحًا أن ديانج سيجد ترحيبًا كبيرًا داخل القلعة الحمراء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عودة أليو ديانج ستكون مرتبطة بسقف الرواتب داخل الأهلي، مشددًا على أن النادي لن يتجاوز سياسته المالية من أجل إتمام الصفقة، مهما كانت رغبة الإدارة في استعادة اللاعب.