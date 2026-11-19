أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم قرارا باستبعاد رئيس الوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم من منصبه وإحالته للتحقيق ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة وذلك على خلفية قيامه بتنفيذ أعمال إزالة وهدم لمنزل مواطن رغم حصوله على نموذج 8 الخاص بقبول التصالح وتقنين الأوضاع.



إزالة منزل رغم قبول التصالح

وجاء قرار محافظ الفيوم عقب واقعة إزالة منزل أحد المواطنين رغم حصوله على نموذج 8 الذي يفيد قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تجاه رئيس الوحدة المحلية المختص وأكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون بحزم على الجميع والحفاظ على حقوق المواطنين وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات للإجراءات القانونية المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء.



مراجعة ملفات التصالح قبل تنفيذ الإزالات

وشدد محافظ الفيوم على أنه لا تهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله أو مخالفته للقواعد والإجراءات القانونية مؤكدا أن منظومة التصالح تستهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وفقا للضوابط التي أقرتها الدولة ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المراجعة الدقيقة لكافة ملفات التصالح وتدقيق الإحداثيات والتأكد من الموقف القانوني لكل عقار قبل البدء في تنفيذ قرارات الإزالة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين.



التصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية

وفي الوقت نفسه شدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق الانضباط داخل الوحدات المحلية.