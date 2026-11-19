دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، المستثمرين الأردنيين والأوروبيين إلى تطوير مشروعات مشتركة تربط بين الأقاليم، مؤكدًا أن موقع المملكة على مسار الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يتيح للمستثمرين قاعدة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد استعداد الأردن لاستقبال الاستثمارات الأوروبية، ودعا قطاع الأعمال إلى تحويل الفرص التي يطرحها الجانبان إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الملك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتناول الملك مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، موضحًا أن موقع الأردن بوابةً بين الشرق والغرب يمثل ميزة للجانبين الأردني والأوروبي. وقال: “وبينما تتضح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يشكل موقع الأردن نقطة تلاقي مهمة على هذا المسار”. وأوضح أن هذه الميزة تتيح للمستثمر أن يتخذ من المملكة قاعدة للوصول إلى أسواق المنطقة والأسواق الدولية، وتعزز الروابط التجارية بينها.

واستعرض الملك مسار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، معربًا عن تقدير الأردن لرئيسة المفوضية الأوروبية وللاتحاد ودوله الأعضاء. وقال: “على مدى أكثر من عشرين عاما، عمل الأردن والاتحاد الأوروبي على توطيد علاقة استراتيجية راسخة تطورت لتتجاوز بكثير حدود التبادل التجاري. واليوم، نحتفل ببدء فصل جديد من هذه الرحلة”.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 شكلت محطة مهمة في هذه العلاقات، ومنحت التعاون بين الجانبين دفعة جديدة. وأضاف أن مؤتمر الاستثمار الأول ينقل هذه الشراكة إلى مرحلة يحدد فيها الأردنيون والأوروبيون الفرص التي يستطيعون تنفيذها معًا.

وعرض الملك مجالات الاستثمار التي سيطّلع عليها الشركاء الأوروبيون في المملكة، ومنها البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والسياحة والنقل والأعمال الزراعية. وتشمل الفرص كذلك الاقتصاد الدائري والتعدين والأمن المائي والتكنولوجيا النظيفة. وتطرق إلى تعاون الأردن مع شركائه الأوروبيين في تطوير مسارات جديدة لإمداد المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى إمكان الاستفادة من هذه التجربة على المستوى الدولي.

وخاطب المستثمرين الأوروبيين قائلًا: “نحن على أتم الاستعداد لاستثماراتكم، بما نمتلكه من قوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، إلى جانب التعاون الكامل من قبل قطاعينا العام والخاص”.

وحدد الملك ما يحتاجه المستثمر لاتخاذ قراره، وفي مقدمته الثقة ووضوح التشريعات وتوافر بيئة تنافسية لممارسة الأعمال، إلى جانب القدرة على الحصول على التمويل والعثور على شركاء يمتلكون الخبرة اللازمة لتنفيذ المشروعات. وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية تعطي القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في قيادة النمو، وأن المملكة طورت تشريعات الاستثمار وبسّطت الإجراءات الإدارية وقدمت حوافز تنافسية تساعد المستثمرين على تنمية رؤوس أموالهم في سوق مستقرة.

وتطرق الملك إلى أثر التطورات الإقليمية، موضحًا أنها دفعت الأردن إلى مراجعة خططه في بداية العام. وأكد أن المملكة تظل ركيزة للاستقرار ووجهة يثق بها المستثمرون، وأن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم تزيد حاجة الدول إلى شراكات تمتد عبر الأقاليم. واستشهد بتجربة الأردن في مواجهة التحديات بالتعاون والعمل المشترك.

وفي ختام كلمته، توجّه الملك إلى المستثمرين الأردنيين والأوروبيين قائلًا: “الكرة الآن في ملعبكم أوروبيين وأردنيين”، داعيًا إياهم إلى تطوير المشروعات المشتركة عبر الأقاليم. وأضاف: “فمن خلال تكامل اقتصاداتنا من مواطن قوة وموارد وخبرات، ستتمكنون من اغتنام فرص نوعية، بل وفتح آفاق جديدة من شأنها تعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة”.

وأكد الملك أن المستثمرين يقودون هذه المرحلة، معربًا عن أمله في أن يحوّل المؤتمر الحوار بين الجانبين إلى استثمارات وشراكات دائمة توفر الفرص التي تتطلع إليها شعوبهما.