كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بطلب أجرة أزيد من المقررة والتعدى على عدد من مستقلى السيارة بالسب والضرب بأحد المواقف بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بالصورة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 17/الجارى أثناء تواجده بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تم التحفظ على السيارة الميكروباص.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





