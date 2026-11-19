نظم حزب الإصلاح والنهضة مائدة مستديرة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بمشاركة نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين، والخبراء والمتخصصين في الشؤون القانونية والحقوقية والسياسية، وذلك في إطار اهتمام الحزب بالقضايا المجتمعية وحرصه على تعزيز الحوار حول التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة.

وأدار المائدة النائب الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس الحزب، الذي رحب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية القضية المطروحة باعتبارها قضية ذات أبعاد وطنية واجتماعية، وترتبط باستقرار الأسرة وتعزيز قيم المواطنة والتماسك المجتمعي.

ورحب الدكتور هشام عبد العزيز بمشاركة ممثلي الكنيسة والخبراء والمتخصصين، مشددًا على أهمية إتاحة المجال أمام مختلف الرؤى ووجهات النظر، بما يسهم في إثراء النقاش والوصول إلى مقاربات متوازنة تراعي طبيعة المجتمع وتنوعه.

من جانبه، أعرب القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مارجرجس، عن تقديره لعقد هذه المائدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة جيدة في ظل وجود توافق بين أغلب الطوائف المسيحية حول عدد كبير من النقاط المتعلقة بالقانون، وهو ما يتيح مساحة إيجابية لاستكمال الحوار ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

وشهدت المائدة تبادلًا للآراء ووجهات النظر بين المشاركين حول مختلف جوانب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث تناولت المناقشات الأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية للقانون، وأهمية الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، ومراعاة خصوصية الطوائف المسيحية في إطار من الحوار والتفاهم.

وفي ختام المائدة، أكد النائب الدكتور علاء مصطفى أن الهدف الأساسي من تنظيم اللقاء هو توفير مساحة حقيقية للحوار والاستماع المتبادل، وإتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين للتعبير عن آرائهم ومناقشة وجهات النظر المختلفة، بعيدًا عن افتراض وجود رأي واحد أو السعي إلى فرض رؤية بعينها، مؤكدًا أن الاستماع إلى الجميع يمثل الخطوة الأولى نحو بناء فهم مشترك للقضية.

وشهدت المائدة حضور كل من: النائب الدكتور صلاح حسب الله، والقس بولا فؤاد رياض، والنائبة إيفا فارس، والمستشار عصام شيحة، والنائبة مرثا محروس، والمستشار حازم لطفي، والنائبة مارجريت عازر، والأستاذ يوسف عماد، والدكتورة جيهان عطا، والمستشار محمد محبوب، والدكتورة مها حلمي، والمستشار نزيه الحكيم، والمستشار النائب نبيل عزمي، والمستشار أيمن غطاس، والمهندس بهاء ديمتري، والنائب ثروت بخيت، والدكتورة رانيا محفوظ، ومن حزب الإصلاح والنهضة الدكتورة رحاب التحيوي، والدكتورة نوره حنا، والدكتورة إيناس دويدار، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الحزب والمهتمين بالقضية.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة استمرار اهتمامه بفتح مساحات للحوار حول القضايا المجتمعية والتشريعية ذات الأولوية، وإشراك أصحاب الخبرة ومختلف الأطراف المعنية في مناقشتها، انطلاقًا من إيمانه بأن الحوار البناء يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات والتشريعات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.