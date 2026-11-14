محافظ المنوفية يلتقي وفد حزب الإصلاح والنهضة لبحث سبل التعاون المشترك والارتقاء بمستوى الخدمات

التقى اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم السبت، بمكتبه بالديوان العام، وفد حزب الإصلاح والنهضة "أمانة المنوفية"، برئاسة هاني خضر، الأمين العام، وذلك في إطار التواصل المستمر والفعال مع مختلف الأحزاب السياسية، بما يدعم جهود العمل التنفيذي على أرض المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وجميع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم جهود الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع الأصعدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، ثمن وفد حزب الإصلاح والنهضة جهود محافظ المنوفية ودعمه اللامحدود لكافة المشروعات الخدمية وتقديم التيسيرات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بها، فضلاً عن التواصل الدائم والفعال مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وفي نهاية اللقاء، تم إهداء محافظ المنوفية درعاً تذكارية تقديراً لجهوده.