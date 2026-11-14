بسبب الشبورة.. غلق بوابات الطريق الإقليمي بالمنوفية في اتجاه الصحراوي

أغلقت الجهات المعنية بوابات الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في اتجاه الطريق الصحراوي أمام حركة السيارات، بسبب كثافة الشبورة المائية وانخفاض مستوى الرؤية، وذلك حفاظًا على سلامة قائدي السيارات ومنع وقوع الحوادث.

تعود التفاصيل عندما أمرت الجهات المختصة بغلق بوابات طارت الخطاطبة أمام السيارات في اتجاة الطريق الصحراوي بعد تحذيرات هئية الأرصاد الجوية بوجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الصحراوي والزراعية للمسافرين.

وجاء قرار الغلق بالتزامن مع انتشار الشبورة المائية على الطرق، ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية أمام السائقين، واستدعى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحين تحسن الأحوال الجوية.