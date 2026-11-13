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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثمان شاب به طعنات في المنوفية

ارشيفية
ارشيفية

شهدت قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، واقعة أليمة بعد العثور على جثمان شاب مطعون عدة طعنات وبه إصابة في الرأس.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بالعثور على جثمان شاب مطعون عدة طعنات داخل منزله في قرية طليا التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين مقتل شاب يدعى ع. س يبلغ من العمر 32 عاما يعيش مع والديه المسنين وتم العثور على جثمانه مطعونا اكثر من طعنة ومصاب بالرأس بآلة حادة، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لحل لغز الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.

المنوفية محافظة المنوفية جريمة قتل طليا اشمون

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