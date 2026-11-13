دفن أرجل ماشية ودواجن لإيهام المسئولين بوجود جثمان داخل مقابر مخالفة بالمنوفية| ما القصة؟

​أحبطت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة قويسنا، محاولة من قِبل بعض المخالفين لمنع تنفيذ قرار إزالة لمقابر مُقامة بدون ترخيص بقرية كفور الرمل، بعد ادعائهم وجود جثمان مدفون بداخلها، ليتبين لاحقاً أنها بقايا حيوانية وطيور نافقة.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بقيام مواطنين ببناء مقابر مخالفة ودون الحصول على التراخيص اللازمة بناحية كفور الرمل. وعلى الفور، وتنفيذاً لتوجيهات هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة قويسنا، انتقلت حملة مكبرة ضمت كلاً من إسلام صبحي، سعيد أبو السعود، نائبي رئيس المدينة، ورئيسة الوحدة المحلية بميت برة، مدعومين بقوة أمنية من مركز شرطة قويسنا، لمعاينة الموقع واتخاذ اللازم.

​وبالمعاينة الميدانية، تأكدت اللجنة من صحة البلاغ ووجود تعديات بالبناء دون ترخيص. وأثناء الشروع في تنفيذ قرار الإزالة الفورية، حاول المخالفون تعطيل عمل الحملة مدّعين وجود جثمان بداخل المقبرة، إلا أن تضارب أقوالهم وعجزهم عن تحديد هوية المتوفى أثار شكوك القوة الأمنية والتنفيذية.

​وبفتح المقبرة بمعرفة قوات الشرطة للتأكد من صحة الادعاء، كانت المفاجأة بالعثور على أرجل ماشية ودواجن نافقة ملفوفة لإيهام الحملة بوجود جثمان بشري ومنع الهدم.

​تمت إزالة المقابر المخالفة بالكامل حتى سطح الأرض، وتحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعرض المخالفين على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيقات.