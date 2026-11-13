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يخدم 1.4 مليون فدان.. إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يخدم 1.4 مليون فدان.. إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

يخدم 1.4 مليون فدان .. تفاصيل إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
يخدم 1.4 مليون فدان .. تفاصيل إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

تستهدف وزارة الموارد المائية والري تحسين كفاءة استخدام المياه ورفع الإنتاجية الزراعية، من خلال البرنامج القومي الرابع للصرف، الذي يجري العمل على استكمال إجراءات تمويله بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني.

يستهدف البرنامج إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه.

والمقصود بشبكات الصرف المغطى عبارة عن شبكة من الأنابيب المثقبة تُركب تحت سطح الأرض الزراعية، لتجميع المياه الزائدة داخل التربة وتصريفها، بما يساعد على تحسين ظروف نمو المحاصيل.

وأكدت وزارة الري أن تطوير هذه الشبكات يساعد الصرف المغطى على التخلص من المياه الزائدة داخل التربة والحد من تراكم الأملاح الناتج عن سوء الصرف وتحسين تهوية التربة وتهيئة ظروف أفضل لنمو جذور النباتات ودعم كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وأضافت الوزارة أن تطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية يسهم في تحسين إدارة المياه حيث تعمل وزارة الموارد المائية والري على إعداد دراسة جدوى لمشروع تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية، بتمويل منحة 645 ألف يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ويستهدف المشروع تحسين كفاءة تشغيل قناطر الدلتا وترعة النوبارية، من خلال تطوير الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للقناطر وإدخال نظم المراقبة والتحكم الآلي (SCADA). وتحسين إدارة المياه وتوزيعها.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال التنفيذية بعد الانتهاء من دراسة الجدوى، وفقًا لما ورد في بيان الوزارة.

وزارة الري الوكالة الفرنسية للتنمية البنك الإفريقي للتنمية الصرف المغطي

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