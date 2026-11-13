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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باسم سمرة والوفد المصري فى ضيافة عمدة مدينة باترسون بولاية نيوچيرسي

باسم سمرة
باسم سمرة
محمد سعيد

بدعوة كريمة من أندرية الصايغ  عمدة مدينة باترسون بولاية نيو جيرسي ،  رحب نجوم مصر والوفد المصرى  بضيافة أندرية ، الذى حرص على دعوة الوفد المصرى ،  ايماناً منه بقيمة الفن والفنانين ومدى تأثير الفن و القوة الناعمة فى المجتمع بشكل عام .


وجاءت زيارة الوفد المصرى للسيد أندرية على هامش فعاليات المهرجان المصري الأميركي  للسينما والفنون فى دورته السادسة  فى آخر أيام المهرجان.

هذا ومن المقرر  مغادرة النجم باسم سمرة والوفد المصري لنيويورك غدا السبت، حيث يصل الجميع  بسلامة الله إلى أرض الوطن فى اليوم التالي.

أعمال باسم سمرة 

من جهة أخرى، كشف الفنان باسم سمرة عن أول صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وسط ترقب الجمهور لعودة رمضان إلى المنافسة الدرامية.

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية خليفة، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وتتشابك حياته مع أزمة عائلية تضعه أمام صراعات متلاحقة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والجوانب الاجتماعية.

ويضم العمل عددًا من الفنانين، بينهم إسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وعصام السقا، ووليد فواز، وشريف دسوقي، ومحسن منصور، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2027.

باترسون نيو جيرسي أعمال باسم سمرة

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