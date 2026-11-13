قصور الثقافة بالقليوبية تحتفل باليوم العالمي للطفل بعروض فنية

أ ش أ

نظم بيت ثقافة سنديون بالقليوبية، احتفالية فنية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للطفل.

أقيمت الاحتفالية بمدرسة إبراهيم عبد الرازق بقرية كفر أبو جمعة، وتضمنت مجموعة من الفقرات الاستعراضية، إلى جانب فقرة توعوية إخراج الفنان أحمد كرماني.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة القليوبية، أقام قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "صحة الإنسان والتغذية السليمة"، تناولت خلالها أهمية التغذية المتوازنة في بناء الجسم وتقوية المناعة والوقاية من الأمراض، وضرورة التنوع في تناول الأغذية الصحية واتباع العادات الغذائية السليمة.

وأقام بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "ذوي الهمم"، بالمدرسة التجريبية، تناولت أهمية دعم الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز الوعي بقدراتهم وإمكاناتهم.

كما أقيمت مجموعة من ورش الحكي للأطفال بعدد من المواقع الثقافية، منها بيت ثقافة شبرا شهاب وبيت ثقافة طوخ وقها ومكتبات كفر طحلة وبتمدة وأجهور الكبرى والبقاشين وطحانوب، فيما تواصلت بقصر ثقافة بنها ورشة تعليم فن تفصيل الملابس وورشة لتعليم فن الكروشيه، وذلك ضمن نشاط نادي المرأة.