ثقافة السويس تناقش رواية أيام لا تنسى لـ مجدي متولي

نظم فرع ثقافة السويس عددا من الأنشطة الأدبية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وشهد مركز شباب المدينة لقاء تضمن مناقشة رواية "أيام لا تنسى" للأديب مجدي متولي، شارك به الأديب والناقد عادل أبو عويشة، وقدم خلاله قراءة نقدية استعرض خلالها دلالات عنوان الرواية الذي يعبر عن مرحلة تاريخية خالدة في الذاكرة الوطنية، مشيرا إلى ما يحمله غلاف العمل من رموز ومعان تعكس مرحلة ما بعد التحرير، كما أشاد بإهداء الكاتب الذي استحضر فيه القلوب النقية المحبة للوطن، وكل من تركوا خلفهم حكايات مضيئة وأثرا طيبا لا ينسى.

وأكد "أبو عويشة" تميز الكاتب على مستوى البناء السردي واللغة المعبرة وجماليات المشاهد، مشيرا إلى أن الرواية توثق محطات مهمة من مسيرة الفدائي عبد المنعم قناوي، الشهير بصقر السويس، الذي ولد بمدينة السويس في 21 فبراير عام 1945، وبدأ دوره الوطني منذ طفولته خلال العدوان الثلاثي عام 1956 بمساعدة الفدائيين، ثم تطوع لإسعاف الجنود العائدين من سيناء، قبل أن تختاره المخابرات الحربية للانضمام إلى منظمة سيناء العربية.

كما سلط "أبو عويشة" الضوء على دور البطل في ممرات متلا، والعملية 101 التي نفذها أعلى جبل عتاقة لمراقبة قوات العدو المحاصرة لمدينة السويس، مستعرضا تفاصيل المهمة التي خاضها برفقة الدليل البدوي الشيخ سالم، تلك الملحمة الوطنية التي جسدت شجاعة الفدائيين وتضحياتهم.

واختتم اللقاء بفتح باب المداخلات، ودارت النقاشات حول ما وثقته الرواية من بطولات وطنية في تاريخ المقاومة الشعبية.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة السويس، أقام بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي ورشة فنية لتصميم لوحات مستوحاة من الطبيعة باستخدام الألوان الخشبية والفلوماستر.

كما أقام بيت ثقافة الزيتيات ورشة فنية بحضانة الوفاء بالمستقبل بعنوان "شكل عالمك الخاص بيديك"، استهدفت تنمية الخيال والمهارات الإبداعية لدى الأطفال، من خلال تحويل أفكارهم إلى مجسمات وأعمال فنية متنوعة.