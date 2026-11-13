قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الصيني يؤكد الحفاظ على التنسيق بشأن إجراء حوارات مع الولايات المتحدة
الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن وقاطرتين للسكك الحديدية ومحطتي كهرباء في أوكرانيا
والد حمزة عبد الكريم يحسم الجدل بشأن رحيله عن برشلونة
خبير عسكري: تقنين التنقيب عن الذهب يمنع دخول أجانب لاستخراج ثروات مصر
لا تنخدعوا بدفء الشمس نهارًا.. الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت وتحذر من "كمين الشبورة" في الصباح الباكر
حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بجلطات الدم في سن الشباب ويفجر مفاجأة بشأن العلاج
السكة الحديد تعلن انتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس في الاتجاهين
شهامة وجدعنة.. أهالي المنوفية يخصصون سكناً مجانياً لمرافقي مرضى مستشفى زاوية الناعورة
ماكرون يدعو أوروبا لتوفير الحوسبة والتمويل اللازمين لمنافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي
مصطفى وزيري: 60% من آثار مصر ما تزال مدفونة تحت الأرض.. والبعثات المصرية تفوقت على الأجنبية في التنقيب
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 20 في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط غزة
أنهى حياته بسبب ضائقة نفسية.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان طبيب في مجرى مائي بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يكشف عن أسباب خفقان القلب وأهمية جهاز الهولتر

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الشعور بخفقان القلب، موضحًا أن القولون ليس سببًا مباشرًا لتسارع ضربات القلب، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يشعر عادة بضربات قلبه نتيجة اعتياد الجسم على قوتها وعددها وانتظامها، وأن الإحساس بالخفقان يعني حدوث تغير في أحد هذه العوامل.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن القلب يتحكم فيه نوعان من الأعصاب، أحدهما مسئول عن تسريع ضرباته والآخر عن إبطائها، لافتًا إلى أن اختلال التوازن بينهما قد يؤدي إلى الشعور بالخفقان، مشددًا على أهمية ممارسة الرياضة والحركة بانتظام، خاصة في سن الشباب، لتحسين كفاءة القلب والتوازن العصبي.

ونصح بضرورة إجراء الفحوصات الدقيقة وعدم الاكتفاء بالفحص السريع داخل العيادة، موضحًا أن جهاز «الهولتر» الذي يسجل نشاط القلب لمدة تتراوح بين 48 و72 ساعة يساعد في تحديد طبيعة اضطراب ضربات القلب، وما إذا كان حميدًا أو يستدعي تدخلًا طبيًا، كما أشار إلى أن الدوار أثناء الصلاة قد يرتبط بتغيرات ضغط الدم أو أسباب أخرى تستلزم الفحص.

ضغط الدم طب قصر العيني خفقان القلب ضربات القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل.. وموعد بدء فصل الشتاء رسميًا

ترشيحاتنا

بذور الشيا

بذور الشيا.. غذاء خارق أم مجرد ضجة إعلامية؟.. 4 فوائد تجعلها كنزا صحيا

التدخين

دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

فوائد الفول

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول بوجبة الإفطار ؟

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد