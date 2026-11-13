حسام موافي يكشف عن أسباب خفقان القلب وأهمية جهاز الهولتر

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الشعور بخفقان القلب، موضحًا أن القولون ليس سببًا مباشرًا لتسارع ضربات القلب، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يشعر عادة بضربات قلبه نتيجة اعتياد الجسم على قوتها وعددها وانتظامها، وأن الإحساس بالخفقان يعني حدوث تغير في أحد هذه العوامل.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن القلب يتحكم فيه نوعان من الأعصاب، أحدهما مسئول عن تسريع ضرباته والآخر عن إبطائها، لافتًا إلى أن اختلال التوازن بينهما قد يؤدي إلى الشعور بالخفقان، مشددًا على أهمية ممارسة الرياضة والحركة بانتظام، خاصة في سن الشباب، لتحسين كفاءة القلب والتوازن العصبي.

ونصح بضرورة إجراء الفحوصات الدقيقة وعدم الاكتفاء بالفحص السريع داخل العيادة، موضحًا أن جهاز «الهولتر» الذي يسجل نشاط القلب لمدة تتراوح بين 48 و72 ساعة يساعد في تحديد طبيعة اضطراب ضربات القلب، وما إذا كان حميدًا أو يستدعي تدخلًا طبيًا، كما أشار إلى أن الدوار أثناء الصلاة قد يرتبط بتغيرات ضغط الدم أو أسباب أخرى تستلزم الفحص.