قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يحذر مرضى الصداع النصفي: نوبات الألم قد تسبقها أعراض في 4 أعضاء بالجسم

الصداع
الصداع
محمد البدوي

لا يتوقف الصداع النصفي عند كونه مجرد ألم شديد في الرأس، فالنوبة قد تصاحبها مجموعة من الأعراض التي تمتد إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وقد تكون هذه العلامات بمثابة إنذار مبكر لبعض المصابين بقرب حدوث النوبة.

التغيرات التي تحدث داخل الأوعية الدموية

 وبين الأسباب التي لا يزال العلم يبحث عنها، والتغيرات التي تحدث داخل الأوعية الدموية بالمخ، يظل الصداع النصفي من المشكلات الصحية التي تؤثر بصورة ملحوظة على حياة المصابين به، خاصة مع ارتباط نوباته بعوامل نفسية وانفعالية قد تزيد من حدتها وتكرارها.

تفاصيل علمية مهمة بشأن الصداع النصفي

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل علمية مهمة بشأن الصداع النصفي، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء الإصابة به لم يتم التوصل إليه بصورة قاطعة حتى الآن، كما لا يوجد علاج نهائي يضمن التخلص منه بشكل كامل.

وأوضح موافي، خلال تقديم برنامجه «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن نوبة الصداع النصفي تمر بمرحلتين أساسيتين، تبدأ الأولى بحدوث ضيق في أحد شرايين المخ يستمر لبضع ثوانٍ، تعقبها مرحلة ثانية يحدث خلالها اتساع في شريان المخ، وهو ما يرتبط بالشعور بآلام شديدة ومبرحة لدى المصابين.

استشعار اقتراب النوبة قبل حدوثها

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن بعض مرضى الصداع النصفي يستطيعون استشعار اقتراب النوبة قبل حدوثها، من خلال ظهور مجموعة من العلامات والأعراض التي لا تقتصر على الرأس، وإنما قد تمتد إلى العين والأذن واللسان والوجه واليد.

ولفت إلى أن هذه الأعراض تختلف من مريض إلى آخر، وقد تمثل مؤشرات تساعد بعض المصابين على التعرف على اقتراب نوبة الصداع النصفي، وهو ما يستدعي الانتباه إلى التغيرات التي تسبق الشعور بالألم.

الضغوط النفسية تزيد نوبات الصداع النصفي

وحذر الدكتور حسام موافي من تأثير الانفعالات والضغوط النفسية على المصابين بالصداع النصفي، مؤكدًا أن التوتر والحالة النفسية قد يسهمان في زيادة احتمالات التعرض للنوبات.

وشدد على أهمية انتباه المرضى للعوامل التي تسبق إصابتهم بالنوبات، والتعامل مع الضغوط النفسية والانفعالات بصورة مناسبة، خاصة أن السيطرة على العوامل المحفزة تمثل جانبًا مهمًا في التعامل مع هذه الحالة الصحية.

الأوعية الدموية الصداع النصفي ألم شديد الضغوط النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

المهندس محمد شعيب

محمد شعيب: الصين خفضت استهلاكها من الغاز المسال 23% خلال 2025

حسام حسن وإبراهيم حسن

إبراهيم المنيسي: الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن يبلغ 3 أشهر

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد