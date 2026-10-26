باسم مرسي: إمام عاشور لو قعد دكة الماتش الجاي هيعمل أزمة وصداع لعموتة

حذر باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، من احتمالية حدوث أزمة داخل النادي الأهلي حال جلوس إمام عاشور على مقاعد البدلاء خلال مباراتين متتاليتين، مؤكدًا أن الأمر قد يثير حالة من التوتر داخل الفريق.

وقال مرسي، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن إمام عاشور قد يتسبب في مشكلة داخل غرفة ملابس الأهلي إذا ابتعد عن التشكيل الأساسي لفترتين متتاليتين، وهو ما قد يضع الجهاز الفني في موقف صعب.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن اللاعب قد يتحول إلى مصدر ضغط وصداع مستمر للمدرب وإدارة النادي، في حال عدم مشاركته بصورة منتظمة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على فريق كيتارا الأوغندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر الحسين عموتة المدير الفني للأهلي استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من المباراة لأسباب فنية بعد تراجع مستواهما في المباريات الأخيرة.