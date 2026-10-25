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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألكسندر لافيتي: واجهت الأهلي حين كان لا يُقهر.. وهو النادي الأفضل في أفريقيا

الاهلي
الاهلي
علا محمد

تحدث الفرنسي ألكسندر لافيتي، المدير الفني السابق لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري، عن مواجهتيه أمام الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، مستعيدًا تفاصيل المباراتين، ومشيدًا بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام العملاق المصري.

وقال لافيتي في حواره عبر برنامج ستاد المحور، إن فريقه خسر مباراة الذهاب أمام الأهلي في القاهرة بنتيجة 4-2، موضحًا أن ستاد أبيدجان نجح في تسجيل هدفين في شباك الفريق الأحمر، الذي وصفه بالفريق الذي كان لا يُقهر في البطولة الأفريقية خلال تلك الفترة.

وأضاف المدرب الفرنسي أن فريقه كان أول فريق في دوري أبطال أفريقيا منذ أكثر من عام ينجح في تسجيل هدفين أمام الأهلي، الذي لم يكن يستقبل أهدافًا في البطولة لأكثر من عام، وفقًا لما ذكره في تصريحاته.

وتابع لافيتي حديثه عن مباراة الإياب في أبيدجان، موضحًا أن فريقه أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، لكنه كان بحاجة إلى الفوز بفارق هدفين من أجل مواصلة المنافسة، وهو ما دفعه إلى مواصلة المخاطرة خلال اللقاء.

وقال أن هذه المخاطرة كلفت فريقه استقبال أهداف أخرى، لتنتهي المباراة بخسارة ستاد أبيدجان بنتيجة 3-1، لكنه شدد على اعتقاده بأن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام أحد أفضل الأندية في القارة الأفريقية.

واختتم لافيتي تصريحاته بالإشادة بالدوري المصري، مؤكدًا أنه من أفضل الدوريات في أفريقيا والعالم من حيث المستوى الفني والجاذبية والإمكانات الاقتصادية، كما أشار إلى وجود لاعبين مصريين مميزين، لفت بعضهم الأنظار خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة.

الفرنسي ألكسندر لافيتي ألكسندر لافيتي المدير الفني السابق لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري المدير الفني السابق لفريق

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