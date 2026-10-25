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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كدمة في العين.. تفاصيل إصابة أكرم توفيق خلال مباراة الأهلي وكيتارا

أكرم توفيق
أكرم توفيق
عمرو مصطفى

تعرض أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة في العين خلال مشاركته في مواجهة كيتارا الأوغندي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب تعرض لكدمة في العين خلال مشاركته في المباراة أمام الفريق الأوغندي، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن مدى تأثير الإصابة على جاهزيته للمباريات المقبلة.

كانت المباراة قد شهدت توقف اللعب في الدقيقة 87، من أجل علاج أكرم توفيق، عقب اصطدامه بأحد لاعبي كيتارا، قبل استئناف اللقاء.

ونجح الأهلي في حسم المواجهة لصالحه بالفوز بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ليؤكد تأهله إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كان الفريق الأحمر قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في أوغندا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6-1.

ومن المنتظر أن تتضح حالة أكرم توفيق خلال الفترة المقبلة، في إطار متابعة الجهاز الطبي للاعب، خاصة مع استعداد الأهلي لخوض مبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

أكرم توفيق الأهلي كيتارا كيتارا الأوغندي الكونفدرالية

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