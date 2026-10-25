حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على فريق كيتارا الأوغندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي يكتسح كيتارا الأوغندي برباعية في الكونفدرالية

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات “هدفين” وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في أوغندا قد انتهت بفوز الأهلي على كيتارا بهدفين مقابل هدف.

كأس الكونفدرالية| عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام كيتارا



أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمباراة كيتارا التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وهادي رياض وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وياسين مرعي وأحمد عيد ومنصف بقرار وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.