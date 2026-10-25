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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من مدرب كيتارا بعد الهزيمة من الأهلي

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد واساوا بوسا، المدير الفني لفريق كيتارا الأوغندي، صعوبة مواجهة النادي الأهلي، بعد الخسارة الثقيلة أمام الفريق الأحمر برباعية نظيفة في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مدرب كيتارا في المؤتمر الصحفي: «مواجهة فريق بحجم الأهلي تفسر استقبال فريقه عددًا كبيرًا من الأهداف»، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباراتين، من أجل تحسين الأداء والتركيز على المنافسة في الدوري الأوغندي.

وأضاف بوسا أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه فريقه في مواجهة الأهلي كان ترك المساحات أمام لاعبي الفريق الأحمر، وهو ما كلف كيتارا كثيرًا، وأسهم في استقبال شباكه 6 أهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب، قائلًا: «الخطأ الاكبر لنا اليوم هو فتح المساحات أمام فريق مثل الأهلي وذلك كلفنا الكثير وجعل مرمانا يستقبل 6 أهداف في مباراتين».

وأكد المدير الفني لكيتارا أن الأهلي فريق كبير وقوي، ويمتلك قدرات فنية وجماعية تجعل مواجهته صعبة للغاية، في ظل قدرته على استغلال المساحات والأخطاء الدفاعية، معبرًا: «الأهلي فريق كبير وقوي ويمتلك قوة ولعب جماعي يجعل اللعب أمامه صعب للغاية».

واساوا بوسا المدير الفني لفريق كيتارا الأوغندي الأوغندي الأهلي الأحمر كيتارا

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