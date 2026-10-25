إنبي: محمد بركات مستمر ولا عرض رسمي من الأهلي لضم حامد عبد الله

أكد أحمد شوقي غريب، المتحدث الرسمي لنادي إنبي، أن هناك بندًا في العقد المبرم بين ناديه والأهلي، خلال انتقال الثنائي أقطاي عبد الله وعلي محمود، يمنع الطرفين من الكشف عن تفاصيل الاتفاق، مشددًا على التزام الناديين ببنود التعاقد.

وأوضح غريب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامية دينا سليم أن هذا البند يحول دون الحديث عن التفاصيل المالية للعقد، وذلك ردًا على ما تردد بشأن حصول إنبي على مقابل مالي بعد انضمام علي محمود، لاعب الأهلي الحالي وإنبي السابق، إلى منتخب مصر.

وفيما يتعلق بإمكانية انتقال حامد عبد الله، لاعب إنبي، إلى الأهلي، أوضح المتحدث الرسمي أن اسم اللاعب ارتبط بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، إلا أن النادي لم يتلقَّ أي عروض رسمية من الأهلي حتى الآن.

وحسم أحمد شوقي غريب موقف محمد بركات، المدير الفني لفريق إنبي، مؤكدًا استمراره في منصبه خلال الفترة المقبلة، وعدم وجود أي نية لإجراء تغييرات على الجهاز الفني.

وأضاف أن إدارة إنبي تعمل مع محمد بركات على تنفيذ مشروع يعتمد بصورة أساسية على قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن النادي لا يتعامل مع المدربين بمنطق الحساب على مباراة واحدة، وأن الوقت لا يزال مبكرًا لتقييم التجربة.

وكشف المتحدث الرسمي أن محمد بركات تقدم باعتذار عقب مباراة المقاولون العرب، إلا أن إدارة النادي رفضت رحيله وتمسكت باستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.