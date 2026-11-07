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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات جوية ومسيّرة تستهدف تحشيدات الحوثيين في الجوف.. والجيش اليمني يعلن خسائر ميدانية

غارات على اليمن
غارات على اليمن

شهدت محافظة الجوف شمال شرقي اليمن تصعيدًا عسكريًا جديدًا، بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف تحشيدات وتجمعات تابعة لميليشيا الحوثي، باستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيّرة، بالتزامن مع استمرار المواجهات المسلحة على عدد من جبهات القتال.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، أن القوات الحكومية تواصل خوض معارك ضد ميليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية بمحافظة مأرب، لليوم الثاني على التوالي، بإسناد جوي من الطيران الحربي والمسيّر.

وأوضح المركز أن الاشتباكات المباشرة امتدت خلال الساعات الماضية إلى الجبهات الواقعة جنوب شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، مشيرًا إلى مشاركة المدفعية وراجمات الصواريخ في المواجهات على امتداد خطوط التماس.

وأضاف أن القوات المسلحة تعاملت مع مصادر النيران المعادية، وتمكنت من إلحاق خسائر في صفوف الميليشيا والعناصر القتالية التي دفعت بها إلى خطوط المواجهة.

في سياق متصل، أشار المركز الإعلامي إلى أن الطيران الحربي نفذ خمس غارات جوية استهدفت تحشيدات وآليات قتالية تابعة للحوثيين، ما أسفر، وفقًا للبيان، عن تدمير وإعطاب عدد من المعدات والآليات العسكرية، ومقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا.

وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية التي تشهدها عدة جبهات يمنية، وسط استمرار المواجهات في محافظتي مأرب والجوف، وتزايد الاعتماد على الإسناد الجوي والمدفعية لاستهداف التحركات والتعزيزات العسكرية.

وتعكس المواجهات الأخيرة استمرار حالة التصعيد الميداني في شمال اليمن، في ظل سعي القوات الحكومية إلى استهداف خطوط انتشار الحوثيين وتعطيل تحركاتهم العسكرية في مناطق المواجهة.

اليمن غارات الحوثيين الجيش اليمني الحوثيون

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