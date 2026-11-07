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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات التعامل مع حالات العنف داخل الأسرة

المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات التعامل مع حالات العنف داخل الأسرة
المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات التعامل مع حالات العنف داخل الأسرة
أمل مجدى

في إطار برنامج «تمكين المرأة المصرية»، نفذ المجلس القومي للمرأة، برنامجًا تدريبيًا حول «إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر 2026، بمحافظات القاهرة وبورسعيد والمنيا والإسكندرية.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين المعنيين بالتعامل مع حالات العنف داخل الأسرة، وتطوير مهاراتهم في تقديم الدعم والحماية للنساء والأطفال، وفقًا لأسس مهنية تضمن سلامة المتضررين وسرية بياناتهم.

وتضمن البرنامج إعداد 25 مدربًا متخصصًا من العاملين بمكتب شكاوى المرأة وإدارات المجلس بالقاهرة، إلى جانب تنفيذ تدريب تنشيطي لـ25 مدربًا بمحافظة بورسعيد، سبق تأهيلهم عام 2023، ثم نقل الخبرات إلى كوادر أخرى بمحافظتي المنيا والإسكندرية، بمشاركة مدربين من مكتب شكاوى المرأة، وفريق وحدة «لمّ الشمل» بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومدربي برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

وتناولت التدريبات مهارات الاستماع وإجراء المقابلات، وتقييم المخاطر وتحديد التدخل المناسب، والتعامل مع الأطفال المتأثرين بالعنف الأسري، والتربية الإيجابية، وإعداد التقارير والمذكرات الرسمية، والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال شبكة الإحالة الوطنية، إلى جانب تنمية مهارات الرعاية الذاتية وإدارة ضغوط العمل والذكاء العاطفي.

واختُتم البرنامج بعدد من التوصيات، أبرزها توحيد نماذج إعداد التقارير، ومواصلة الدعم النفسي والتدريب المستمر للكوادر العاملة، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات المقدمة وتعزيز آليات الحماية والدعم للنساء والأطفال المتضررين من العنف داخل الأسرة.

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