الأوقاف: قيمة العمل في الإخلاص والإتقان.. وكل مهنة شريفة تسهم في بناء المجتمع

أكدت وزارة الأوقاف أهمية العمل الشريف وإتقانه، مشددة على أن قيمة الإنسان لا تتحدد بمكانة وظيفته أو حجمها في نظر الآخرين، وإنما بما يقدمه من جهد نافع، وما يتحلى به من أمانة وإخلاص واجتهاد في أداء عمله.

كل مهنة حلال تمثل قيمة إنسانية واجتماعية

وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ضمن حملة «صحح مفاهيمك»، أن كل مهنة حلال تمثل قيمة إنسانية واجتماعية، وتسهم في توفير حياة كريمة للفرد وأسرته، وتلبية احتياجات المجتمع، مؤكدة أنه لا ينبغي التقليل من شأن أي عمل شريف أو الخجل منه، فالشرف الحقيقي يكمن في الأمانة والاجتهاد وإتقان العمل.

واستشهدت الوزارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده»، رواه البخاري، تأكيدًا لقيمة السعي والكسب الحلال.

وشددت الأوقاف على ضرورة الجمع بين العمل والتعلم المستمر وتطوير المهارات، سواء من خلال اكتساب العامل مهارات جديدة، أو تحسين الموظف أداءه، أو تعلم الشباب الحرف والخبرات التي تساعدهم على اقتناص فرص العمل، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114].

وأشارت الوزارة إلى أن الإنجاز لا يقتصر على المشروعات الكبرى والمصانع الضخمة، بل يشمل كل جهد نافع، مثل تعليم الطلاب، وزراعة المحاصيل، وإنتاج السلع المتقنة، وتقديم الأفكار التي توفر الوقت والجهد، وإقامة المشروعات التي تتيح فرص عمل جديدة.

واختتمت الأوقاف رسالتها بالتأكيد على أن الإخلاص في العمل وطلب الحلال ونفع الناس يجمع بين السعي في عمارة الأرض وابتغاء الأجر من الله، داعية الجميع إلى تقدير أعمالهم وتطوير مهاراتهم وإتقان ما يقومون به، لأن الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها، وكل عمل شريف يُؤدَّى بأمانة يمثل خطوة نحو البناء والتقدم.