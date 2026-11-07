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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يعلن نجاحه في نقل إنتاج الصواريخ والطائرات لمنشآت تحت الأرض

الحرس الثوري الايراني
الحرس الثوري الايراني
محمد على

أعلن الحرس الثوري  الإيراني، عن نجاح قسم الفضاء الجوي التابع له في إنشاء مرافق إنتاج صواريخ وطائرات بدون طيار تحت الأرض ويعمل باستمرار على زيادة مدى صواريخه.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي في مؤتمر صحفي في طهران: "لقد تمكنا من نقل إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار بسرعة من السطح إلى المنشآت تحت الأرض".

وقال محبي: "نحن نعمل باستمرار على تعزيز مدى صواريخنا، ولن نتوقف في هذا الصدد"، مضيفاً أن جميع الأصول المادية وغير المادية لـ "دولة معادية" تقع في متناول إيران.

وحذر من أنه إذا جدد العدو ضرباته، فإن إيران ستكشف عن مفاجآتها العسكرية، قائلاً: "نحن مستعدون دون أي قيود جغرافية للدفاع عن وجود البلاد وهويتها ووحدة أراضيها".

تأتي تصريحاته وسط تصاعد التهديدات الأمريكية بالعمل العسكري ضد إيران، وفي الوقت الذي أفادت فيه التقارير بأن الجيش الأمريكي نفذ هجمات "طفيفة" استهدفت جزيرة قشم جنوب إيران في وقت مبكر من صباح السبت.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية في وقت سابق من اليوم أن صاروخين أصابا جزيرة قشم، دون تقديم تفاصيل عن الأضرار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن القوات الأمريكية شنت ضربات جديدة استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، واصفاً العمل العسكري بأنه "طفيف".

وتعد هذه  الضربة الثانية التي أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة نفذتها ضد الجزيرة الإيرانية خلال أسبوع. 

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة هاجمت الجزيرة يوم الاثنين.

الحرس الثوري الإيراني الفضاء الجوي إيران أمريكا قتال

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