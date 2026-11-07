وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء

يشارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٧ نوفمبر، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، المنعقدة بالعاصمة الليبية طرابلس، بحضور وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء.

تتناول الاجتماعات أولويات عمل التجمع خلال المرحلة المقبلة، ودفع التعاون في قضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسبل تعزيز فاعلية التجمع وإعادة تنشيط أجهزته وآلياته المتخصصة، فضلاً عن حوكمة وسير عمل الأمانة التنفيذية، وتعزيز الحوكمة المالية، بما يسهم في استعادة انتظام العمل المؤسسي للتجمع والتحضير لعقد اجتماعاته على مستوى القمة خلال الفترة المقبلة.