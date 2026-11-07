أمل عمار تفتتح ورشة عمل المراجعة الداخلية والحوكمة بقومي المرأة

افتتحت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورشة العمل التى نظمها المجلس حول " المراجعة الداخلية والحوكمة"، والتي استهدفت موظفي المجلس من مختلف الإدارات.

وفى كلمتها خلال الافتتاح، أكدت المستشارة أمل عمار، على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق مبادئ الحوكَمة وتعزيز دور المراجعة الداخلية داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرةً إلى أن الحوكمة تُعد أداة للإصلاح الذاتي والتطوير المستمر، ووسيلة لدعم الإدارات المختلفة ومساعدتها على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.





وأوضحت رئيسة المجلس، أن تطبيق مبادئ الحوكمة يسهم في بناء بيئة عمل مؤسسية قائمة على الشفافية والمساءلة والتعاون والتكامل بين الإدارات، كما أشارت إلى أن الحوكمة تمثل ركيزة أساسية لتحسين آليات العمل وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والموارد، بما يسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية للمجلس ودعم دوره في تمكين المرأة المصرية.

فيما أوضحت منى خليل مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن الورشة تهدف إلى بناء فهم مشترك لطبيعة عمل الإدارة ودورها في دعم الإدارات المختلفة لتحقيق أفضل مستويات الأداء المؤسسي، كما تسعى الورشة إلى تحقيق عدة نتائج أبرزها رفع مستوى الوعي المؤسسي بمبادئ الحوكَمة، وتعزيز فهم موظفي المجلس لطبيعة عمل الإدارة، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر والالتزام المؤسسي، والإسهام الفعال في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المجلس وفقاً لأفضل الممارسات.

وتناولت ورشة العمل عدة محاور رئيسية شملت مفهوم الحوكَمة ومبادئها وأهميتها في بيئة العمل.

كما سلطت الضوء على تعريف المراجعة الداخلية، أهدافها، وأنواعها، وبيان أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة للمراجعة وغيرها من الإدارات ذات الاختصاصات الرقابية أو الإدارية.