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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة قومي المرأة تشهد احتفالية «يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة» بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

المستشارة أمل عمار تشهد احتفالية «يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة» بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية
المستشارة أمل عمار تشهد احتفالية «يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة» بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية
أمل مجدى

شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، احتفالية «يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة»، التي نظمتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تحت عنوان «بناء الإنسان.. غاية التنمية»، بحضور اللواء أركان حرب محمد محمود عوض، مدير الأكاديمية، ونبيل جوهر وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وعلى هامش الاحتفالية، أكدت المستشارة أمل عمار أن بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن تمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات العمل الوطني يأتيان في صدارة الجهود الرامية إلى الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يعمل على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وإبراز إسهاماتها في مسيرة التنمية، إلى جانب بناء قدرات الفتيات وإعدادهن للمستقبل، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

وشارك المجلس القومي للمرأة في الاحتفالية بجناحين، استعرض من خلالهما جانبًا من جهوده في دعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية، من خلال إصداراته ومطبوعاته، وجناح اخر ضم عرض لمنتجات السيدات، إلى جانب التعريف بعدد من المبادرات والبرامج الوطنية التي ينفذها المجلس وهى نورة ونور وتحويشة .

وعلى هامش الاحتفالية، تفقدت المستشارة أمل عمار أجنحة الدول المشاركة والجهات الشريكة، كما اطلعت على جناحى المجلس وما يقدمانه من إصدارات ومنتجات ومبادرات تعكس جهود المجلس في دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في التنمية.

تأتي الاحتفالية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث شهدت تكريم عدد من أبطال وقيادات الحرب، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعًا عن الوطن، كما تضمنت عرض مواد مصورة استعرضت بطولات الحرب، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي عكست ثراء التراث المصري الأصيل، واستحضرت ما جسدته انتصارات أكتوبر من قيم العزيمة والإصرار والتضحية والانتماء الوطني.

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