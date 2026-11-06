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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5378 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6275 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7171 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50200 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 6 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.97 جنيه

سعر الشراء: 53.87 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.81 جنيه

سعر الشراء: 60.42 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.89 جنيه

سعر الشراء 45 .72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.38 جنيه

سعر الشراء: 14.35 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.69 جنيه

سعر الشراء: 14.66 جنيه.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

درجات الحرارة

درجات الحرارة

القاهرة 25
الإسكندرية 23

شرم الشيخ  29

مطروح 22

أسوان 32

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية
 

مكة 37

أبوظبي 35

بيروت 25

القدس 21

طرابلس 26

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم
 

أنقرة 13

لندن 12

واشنطن 24

باريس 10

موسكو 5

أسعار الذهب الذهب الذهب والدولار الذهب والدولار والعملات الأجنبية حالة الطقس الطقس

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