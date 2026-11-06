مصدر أمني: منشور القبض على طلاب جامعة أسيوط مفبرك وسبق نفيه عام 2025

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بالخارج، بشأن إلقاء القبض على مجموعة من الطلاب بجامعة أسيوط لقيامهم بعمل مشروع خاص بالجامعة.

فيديو قديم

وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه قديم، وسبق تداوله عام 2025، وتم التأكد من عدم صحته في حينه.

وأوضح أن إعادة نشر مثل هذه المنشورات ومقاطع الفيديو القديمة والمفبركة تأتي ضمن حملات ممنهجة تهدف إلى إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وترويج ادعاءات غير صحيحة.

وأشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.