خلافات الأشقاء تصل للشرطة.. شخص يغرق منزل أخيه بمياه الري في العياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من شقيقه لقيامه بغمر منزله بالمياه بمحافظة الجيزة.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبسؤاله أقر بتضرره من شقيقه، وهو مزارع، لقيامه بغمر الأرض الزراعية الخاصة به بالمياه، ما أدى إلى تسربها لمنزله المجاور للأرض.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أثناء ري الأرض الزراعية ملكه، كما اتهم شقيقه ببناء المنزل المشار إليه دون ترخيص، وبمواجهة الشاكي أيد ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.