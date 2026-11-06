كسر الزجاج وحاول السرقة.. ضبط المتهم في واقعة سيارة مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لمحاولته سرقة إحدى السيارات حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.

تفاصيل محاولة سرقة سيارة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبسؤاله أفاد بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بكسر زجاج سيارته ومحاولة سرقة متعلقات من داخلها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.