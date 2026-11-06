التصدي للأنشطة الإجرامية.. تضامن عربي مع مصر ودعم إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها

توالت ردود الفعل العربية المتضامة مع مصر والداعمة للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للأنشطة الإجرامية، منددة في الوقت ذاته بالاعتداء المسلح الغادر، الذي شهدته المنطقة الجنوبية بمصر.

ففي الرياض، أعربت المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداء المسلح الغادر في المنطقة الجنوبية في جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي أدى إلى استشهاد ضابطين من حرس الحدود في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية - في بيان - "تعبر المملكة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الشهداء ولحكومة وشعب مصر، مؤكدةً تضامنها الكامل مع مصر في التصدي لأي محاولة للنيل من أمنها، متمنيةً دوام الاستقرار لمصر وشعبها الشقيق".

وفي الكويت، أعربت عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء المسلح الغادر، مؤكدة تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت الخارجية الكويتية - في بيان - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية وإلى أسر الضحايا.

وفي المنامة، أعربت مملكة البحرين عن تعاطفها مع جمهورية مصر العربية، جراء استشهاد ضابطي القوات المسلحة، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق، ولأسر وذوي الشهيدين.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان - تضامن مملكة البحرين الكامل مع مصر ، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وبسط سيادتها على كامل أراضيها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة، وصون مقدراتها وثرواتها الوطنية.

وفي عمان، أدانت المملكة الأردنية العاشمية، الاعتداء المسلح الغادر في المنطقة الجنوبية بجمهورية مصر العربية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير فؤاد المجالي، وقوف المملكة الأردنية الهاشمية وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب مصر، معربًا عن خالص التعازي والمواساة لأُسر الضابطين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.