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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الهزيمة 0-1 أمام فرايبورغ.. مدرب طرابزون: نحن أكبر من حكم واحد أو قرار واحد أو هزيمة واحدة

طرابزون سبور
طرابزون سبور
حمزة شعيب

انتقد توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، بعض القرارات التحكيمية خلال مواجهة فرايبورج الألماني، معربًا عن استيائه من عدم وجود اتساق في التعامل مع الحالات المتشابهة بين الفريقين.

وقال رايس في تصريحاته عقب المباراة: «طلبت من الحكم تفسير بعض قراراته، لأنني بصراحة واجهت صعوبة في فهم ما شاهدناه. كانت هناك حالات متشابهة جرى التعامل معها بشكل مختلف وفقًا للفريق المعني، ولا يمكن مطالبة المدرب بالصمت عندما يشعر بأن فريقه تعرض لمعاملة غير عادلة».

وأضاف: «لن أختبئ خلف الحكم، فعلينا أيضًا مراجعة أنفسنا، فقد كان بإمكاننا تقديم المزيد من أجل الفوز بالمباراة، لكن هذا لا يعني تجاهل القرارات المثيرة للجدل. الاتساق في القرارات أمر مهم على هذا المستوى، ولم أشعر بوجود القدر الكافي منه الليلة».

رسالة إلى جماهير طرابزون سبور

وتطرق مدرب طرابزون سبور إلى تأثير الهزيمة على الفريق، مؤكدًا أنها لن تقلل من قيمة ما قدمه اللاعبون خلال الفترة الماضية، مطالبًا الجماهير بمواصلة دعمهم.

وأوضح: «هزيمة واحدة لا تمحو كل ما بنيناه، فاللاعبون بذلوا جهدًا كبيرًا، وجماهيرنا كانت دائمًا خلفنا. أعلم أن هذه النتيجة مؤلمة، خاصة على ملعبنا، لكنني أريد من مشجعينا مواصلة الإيمان بالفريق، وسنرد داخل الملعب».

واختتم رايس تصريحاته برسالة مباشرة للجماهير، قائلًا: «من حقكم الغضب من النتيجة ومطالبتنا بالمزيد، كما أن من حقكم الشعور بالإحباط، لكن لا تديروا ظهوركم لهذا الفريق. كنا ننتصر معًا قبل هذه الليلة، وسنقاتل معًا مجددًا. طرابزون سبور أكبر من حكم واحد أو قرار واحد أو هزيمة واحدة».

توماس رايس طرابزون سبور فرايبورج الدوري التركي

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