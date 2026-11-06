أمير قطر يبحث هاتفيا مع ترامب المستجدات الاقليمية وجهود خفض التصعيد

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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفيا اليوم (الجمعة)، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم و الرئيس الأمريكي بحثا آخر مستجدات الجهود الدولية، ولا سيما المساعي التي تبذلها دولة قطر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية ودعم المسار التفاوضي، بما يمهد للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أمير قطر في هذا الصدد أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات، وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة.