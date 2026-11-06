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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة البترول تعلن كشفًا للغاز بالبحر المتوسط يضم 200 مليار قدم مكعب

وزارة البترول
وزارة البترول
أ ش أ

كشفت أعمال حفر وتقييم البئر الاستكشافية "نسيم-1X" للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط عن نتائج إيجابية، تمثلت في وجود طبقة حاملة للغاز ذات خصائص بتروفيزيقية متميزة، مع تقديرات أولية تشير إلى وجود نحو 200 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الأصلي بالمكمن.

وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم الجمعة - أن نتائج التقييم المبدئي أظهرت خصائص بتروفيزيقية متميزة في الصخور الحاملة للغاز، بسمك صافٍ للطبقة المنتجة يبلغ نحو 15 مترًا بالعمق الرأسي الحقيقي.

وأضافت الوزارة أن الكشف يأتي في ضوء تنامي أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق الامتياز، مدعومًا بتحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وما تحقق من تسوية مستحقات شركاء الاستثمار، بما يعزز ثقة الشركات العالمية ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث عن موارد جديدة من البترول والغاز.

وأشارت إلى أن البئر تقع بمنطقة امتياز طيبة التي تستثمر فيها شركة "إيني" الإيطالية كمشغل رئيسي، بالشراكة مع شركة "وودسايد" الأسترالية، فيما قامت شركة "بتروبل"، القائمة بالعمليات، بتنفيذ أعمال حفر البئر نيابة عن الشركاء.

ولفتت الوزارة إلى استمرار الدراسات الفنية والمكمنية لإجراء المزيد من التقييم للمكمن وتحديد حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج والإمكانات الإنتاجية للبئر، تمهيدًا لوضع خطة تنمية وإنتاج الغاز.

وأكدت أنه في إطار الإسراع بالاستفادة من نتائج الكشف، يجري التخطيط لربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة، من خلال تنفيذ خط لنقل الغاز بطول نحو 22 كيلومترًا لربط البئر بخط أبو ماضي – الجميل، بما يتيح الاستفادة من البنية التحتية المتاحة، ويختصر الوقت اللازم لوضع الكشف على خريطة الإنتاج، ويسهم في دعم إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي.

وزارة البترول أعمال حفر البحر المتوسط

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