حسن سبيتي: تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية لا يضمن نجاحه في تشكيلها

قال حسن سبيتي الكاتب والباحث السياسي، إن غادي آيزنكوت يُعد الأقرب لتكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعدما حصل على ترشيح 67 عضوًا في الكنيست، وهو ما يمثل أغلبية تتجاوز العدد المطلوب بسبعة أصوات، موضحًا أن ذلك يمنحه نظريًا فرصة لتشكيل الحكومة، لكنه لا يعني ضمان نجاحه في هذه المهمة.

وأضاف سبيتي، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي أحمد عيد، أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية يواجه صعوبات بسبب التناقضات داخل المعسكرات السياسية، مشيرًا إلى أن قطاعًا واسعًا من الجمهور اليهودي يرفض تشكيل ائتلاف حكومي بالاشتراك مع الكتلتين العربيتين، في الوقت الذي ترفض فيه مجموعات من الحريديم، من الأشكناز والسفارديم، التجنيد الإجباري، وتمتلك أصواتًا قادرة على عرقلة تشكيل الحكومة.

وأوضح الكاتب والباحث السياسي أن مهمة آيزنكوت ستكون صعبة حتى في حال تكليفه رسميًا، لافتًا إلى أن الشخص المكلف بتشكيل الحكومة يحصل عادة على مهلة 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافية، وهي فترة قد تمنح الطرف الذي لم يحصل على التكليف فرصة لاستغلال التناقضات السياسية والعمل على عرقلة تشكيل الحكومة.