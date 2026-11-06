«إجازة سعيدة» يفتتح الموسم الشتوي لفرقة المسرح الكوميدي ويحقق كامل العدد في ليلته الأولى على مسرح ميامي.

تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي لتقديم تجارب فنية متنوعة لمختلف شرائح الجمهور، افتتحت فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، مساء أمس الخميس، موسمها الشتوي بالعرض المسرحي «إجازة سعيدة» على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، بحضور الفنان إيهاب فهمي، وعدد من مديري فرق البيت الفني للمسرح، والإعلاميين والشخصيات العامة.

وشهدت الليلة الأولى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ورفع العرض لافتة «كامل العدد»، وسط تفاعل الجمهور مع المواقف الكوميدية التي يتناولها العمل حول الخلافات الزوجية وما تفرزه من مفارقات اجتماعية ومواقف يومية، في معالجة تعتمد على كوميديا الموقف.

ويُعرض «إجازة سعيدة» أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بأسعار تذاكر 57 و82 و107 جنيهات.

العرض تأليف هشام إسماعيل، وإخراج جمال عبد الناصر علي، وبطولة محمد عادل، وسيد الرومي، وشيماء عبد القادر، وياسمين سمير، وجيهان أنور، وشادي الدالي، وكريم يحيى، ودينا السيد، وإيمان مسامح، وجمال عبد الناصر علي، ورانيا النجار، وأحمد مصطفى، وحياة محمد عادل، وبسملة هاني، ومريم سامي، ومحمد صابر، وياسين الرومي.

ويضم فريق العمل أشعار طارق علي، وموسيقى وألحان هيثم الخميسي، وديكور الدكتور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وملابس مها عبد الرحمن، وماكياج ولاء الجندي، ودعاية محمد مغربي، واستعراضات علي جيمي.