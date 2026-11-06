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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادة البلاتينية إلى 18.75%.. تفاصيل الأسعار الجديدة

البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادة البلاتينية إلى 18.75%.. تفاصيل الأسعار الجديدة
البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادة البلاتينية إلى 18.75%.. تفاصيل الأسعار الجديدة
محمد غالي

شهدت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنوك المصرية تحركات جديدة، بعد إعلان البنك الأهلي المصري زيادة العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت، في إطار مراجعة دورية لأسعار الأوعية الادخارية بما يتماشى مع المتغيرات الأخيرة في السياسة النقدية وقرارات أسعار الفائدة.

وأعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم «الألكو» قررت رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت بدورية صرف شهرية إلى 18.75% سنويا، بدلا من 17.75%، بزيادة قدرها 1%.

كما قررت اللجنة زيادة العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت بدورية صرف ربع سنوية إلى 18.85% سنويا، مقابل 17.85% سابقا، بارتفاع قدره 1%.

البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادة البلاتينية إلى 18.75%.. تفاصيل الأسعار الجديدة

تفاصيل أسعار العائد الجديدة على شهادات البنك الأهلي المصري

وبحسب القرار الجديد للجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري، جاءت التعديلات على أسعار العائد للشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت على النحو التالي:

الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري: ارتفع العائد السنوي إلى 18.75% بدلا من 17.75%.
الشهادة البلاتينية ذات العائد ربع السنوي: ارتفع العائد السنوي إلى 18.85% بدلا من 17.85%.

وتتيح الشهادتان للعملاء الحصول على عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مع اختلاف مواعيد صرف العائد وفقا لاختيار العميل بين النظام الشهري والربع سنوي.

البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادة البلاتينية إلى 18.75%.. تفاصيل الأسعار الجديدة

موعد تطبيق أسعار العائد الجديدة

ومن المقرر بدء تطبيق أسعار العائد المعدلة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، على أن تكون الشهادات متاحة للعملاء من خلال فروع البنك الأهلي المصري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى القنوات والتطبيقات الإلكترونية التابعة للبنك.

ويأتي القرار في أعقاب تحريك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، بينما وصل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%.

وتعكس الزيادة الجديدة توجه البنك الأهلي المصري نحو إعادة تسعير منتجاته الادخارية، بما يمنح العملاء فرصا للحصول على عوائد ثابتة تتناسب مع خططهم المالية واحتياجاتهم المختلفة، سواء من خلال صرف الأرباح شهريا أو كل 3 أشهر.

البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادة البلاتينية إلى 18.75%.. تفاصيل الأسعار الجديدة

تفاصيل الشهادات الادخارية

أولا.. الشهادة ذات العائد المتغير

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
سعر العائد: 20.50% بدورية صرف شهرية.
نوع العائد: متغير، ويرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري (Bid Corridor) مضافا إليه 0.50%.
الحد الأدنى لسعر العائد: 17%.
يتم تعديل العائد اعتبارا من يوم العمل التالي لأي تغيير في سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري، ويسري على العملاء الحاليين والجدد.
يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.

ثانيا.. الشهادة ذات العائد الثابت

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
سعر العائد بدورية الصرف الشهرية: 17.75%.
سعر العائد بدورية الصرف ربع السنوية: 17.85%.
نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.

الاقتراض والاسترداد ومميزات الشهادات

البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادة البلاتينية إلى 18.75%.. تفاصيل الأسعار الجديدة

الاقتراض بضمان الشهادة

إمكانية الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة من خلال فروع البنك، وفقا للتعليمات والقواعد المعمول بها.
إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها بضمان الشهادات.

قواعد الاسترداد

لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها، اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية مدتها وفقا للقواعد والشروط المعلنة بالبنك.
عند انتهاء مدة الشهادة، يتم صرف قيمتها الاسمية بالكامل.

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