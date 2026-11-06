قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مطالب عزله.. وزير الحرب الأمريكي يتمسك بمنصبه ويدافع عن الحرب علي إيران
إيران تضع 7 شروط أمام واشنطن.. مقترح نووي جديد يصل أمريكا عبر قطر
إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير
أمير الكويت يغادر البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية
فورد ترانزيت كارجو فان 2027.. بقوة 165 حصانًا
أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. تحذير من تقلبات الطقس على السواحل الشمالية
الداخلية تكشف إدعاءات سيدة باستقطاب شخص للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب خارج البلاد
حرب إيران تلاحق هيجسيث.. هل يطيح ترامب بوزير دفاعه بعد هزيمة الجمهوريين؟
ترامب: إيران تحتاج 25 عاما للتعافي ولن تتحرك دون موافقتنا
الداخلية تكذب الإخوان: الادعاءات بتعريض حياة عنصر إرهابي بمركز إصلاح وتأهيل للخطر لا أساس لها من الصحة
ترامب أمام اختبار صعب.. هل يفتح الديمقراطيون ملفات التحقيق ضده بعد انتخابات الكونجرس؟
حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت تصل الشرق الأوسط خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الريال والدينار والدرهم في بنك مصر اليوم الجمعة.. آخر تحديث

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

شهدت التحركات السعرية لمعظم العملات العربية أمام الجنيه المصري، أمس الخميس، اتجاه عام نحو الانخفاض بنسب تتراوح ما بين 1.2% و1.4%، مما يعكس حالة من التغير في تدفقات السيولة والطلب على العملات داخل القطاع المصرفي.

وخلال السطور التالية نستعرض  أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 
 سجل سعر الريال السعودي الأكثر طلبا لدي المواطنين المصريين، ليصل إلى 14.28 جنيهاً للشراء و14.37 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 14.65 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع 14.70 جنيهاً.

سعر الريال القطري اليوم

 وفيما يخص الريال القطري، فقد سجل 13.96 جنيهاً للشراء و14.81 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
أما العملات ذات القيمة المرتفعة، فقد سجل الدينار الكويتي، وهو الأعلى سعراً، قيمة 171.02 جنيهاً للشراء و175.43 جنيهاً للبيع. 

سعر الدينار البحريني اليوم

وجاء الدينار البحريني في المرتبة التالية مسجلاً 140.81 جنيهاً للشراء و143.14 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

وفيما يتعلق بالدينار الأردني، فقد بلغ سعر الشراء 75.50 جنيهاً وسعر البيع 76.23 جنيهاً.

سعر الريال العماني اليوم
وفي سياق متصل، سجل الريال العماني نحو 138.01 جنيهاً للشراء و140.18 جنيهاً للبيع. 

العملات العربية الجنيه المصري سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي أسعار العملات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود وحظر شراء السيارات.. مجلس الوزراء يقر ضوابط لترشيد الإنفاق العام

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

رئيس الوزراء

ننشر القائمة الرسمية للجهات المستثناة من قرار الحكومة بترشيد الإنفاق العام

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

أحمد شوبير

قطر والإمارات..شوبير يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في السوبر المصري

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع 3 شباب وإصابة رابع في تصادم موتوسيكلين بطوخ

المتهمين

راكبين توك توك.. القبض على شخصين سرقا جوالين أسمنت بسوهاج

طلق نارى

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بقرية الفاوية بدشنا شمال قنا

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل السبع بهارات في المنزل.. سر النكهة القوية لأشهر الأكلات المصرية

طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

اللي عملته هتقابل بيه ربنا.. خالد محمود: برفض تقديم المشاهد الخارجة.. والنجوم الموهوبين قاعدين في بيوتهم.. وفخور إني اتولدت لأم صينية وأب صعيدي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد