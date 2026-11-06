أسعار الريال والدينار والدرهم في بنك مصر اليوم الجمعة.. آخر تحديث

شهدت التحركات السعرية لمعظم العملات العربية أمام الجنيه المصري، أمس الخميس، اتجاه عام نحو الانخفاض بنسب تتراوح ما بين 1.2% و1.4%، مما يعكس حالة من التغير في تدفقات السيولة والطلب على العملات داخل القطاع المصرفي.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

سجل سعر الريال السعودي الأكثر طلبا لدي المواطنين المصريين، ليصل إلى 14.28 جنيهاً للشراء و14.37 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 14.65 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع 14.70 جنيهاً.

سعر الريال القطري اليوم

وفيما يخص الريال القطري، فقد سجل 13.96 جنيهاً للشراء و14.81 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

أما العملات ذات القيمة المرتفعة، فقد سجل الدينار الكويتي، وهو الأعلى سعراً، قيمة 171.02 جنيهاً للشراء و175.43 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

وجاء الدينار البحريني في المرتبة التالية مسجلاً 140.81 جنيهاً للشراء و143.14 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

وفيما يتعلق بالدينار الأردني، فقد بلغ سعر الشراء 75.50 جنيهاً وسعر البيع 76.23 جنيهاً.

سعر الريال العماني اليوم

وفي سياق متصل، سجل الريال العماني نحو 138.01 جنيهاً للشراء و140.18 جنيهاً للبيع.