مفاجأة بشأن زيارة لجنة تفتيش الشباب والرياضة لـ الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن زيارة مرتقبة للجنة تفتيش مالي وإداري تابعة لوزارة الشباب والرياضة إلى النادي الأهلي، يوم السبت المقبل، لمتابعة ومراجعة الجوانب المالية والإدارية داخل النادي.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن اللجنة ستضم عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم ممثلون عن الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة المالية، ومسؤولون من الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن الزيارة ستتم بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والإدارية المعنية، لافتًا إلى أن تشكيل اللجنة يضم عددًا كبيرًا من المسؤولين، على عكس اللجان التي تتوجه عادة إلى مختلف الأندية لمتابعة بعض الملفات.

وأكد أن المعلومات التي وصلته تشير إلى تحديد يوم السبت المقبل موعدًا للزيارة، مع إمكانية تغيير الموعد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأمر لم يُعلن بشكل رسمي داخل النادي الأهلي حتى الآن، وأن هناك حالة من التكتم بشأن تفاصيل الزيارة داخل الوزارة.

وشدد أمير هشام على أن زيارة اللجنة لا تعني بالضرورة وجود مخالفات أو مشكلات داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن الهدف المعلن من الزيارة هو التفتيش ومراجعة عدد من الملفات المالية والإدارية، في ظل مشاركة جهات رقابية متعددة.