السكرتير العام يعقد اجتماعا لمناقشة ومتابعة سير ومنظومة العمل في ملف التصالح ببني سويف

عقد كامل علي غطاس السكرتير العام، اجتماعاً، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية باللجنة التنسيقية للتصالح على بعض مخالفات البناء، لمتابعة مستجدات العمل بملف التصالح، والوقوف على الموقف التنفيذي للإجراءات المتعلقة بطلبات التصالح، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين



ناقش السكرتير العام مستجدات الموقف التنفيذي فيما يخص ملفات التصالح على مخالفات البناء في كل مركز على حدة بجانب استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بأعمال اللجنة وآلية تذليل المعوقات لتسريع العمل وإنهاء الملفات والطلباات واستكمال الإجراءات المطلوبة.

شهد الاجتماع حضور: المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية، الأستاذة داليا فيض والمشرف على المراكز التكنولوجية، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء المدن ومسؤولو الجهات التنفيذية المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية.

