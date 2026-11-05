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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: تطعيم 736 ألف طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية

صحة بني سويف
صحة بني سويف


عقدت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف اجتماعًا موسعًا مساء الأربعاء   لمراجعة مؤشرات الأداء وتقييم معدلات الإنجاز في التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه فرق التطعيم بمختلف الوحدات الصحية، والعمل على تذليلها لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وتحقيق أعلى معدلات التغطية.

جاء ذلك بحضور  الدكتور.هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف  و الدكتور.محمد قريبة وكيل المديرية ومشرف الوزارة .محمود حمادة والدكتورة.أمنية حسن مدير الطب الوقائى ومديري الإدارات الصحية إلى جانب عدد من الأطباء والمسؤولين عن متابعة تنفيذ الحملة وذلك لمناقشة مؤشرات الأداء اليومية وتقييم ما تم إنجازه منذ انطلاق أعمال الحملة.


وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة إستمرار تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم حتى اليوم ٧٣٦ ألفًا و ٧٠٩ طفلًا بنسبة تغطية بلغت ٩٣٪ من إجمالي المستهدف وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية.

كما تم التشديد على أهمية تكثيف جهود التوعية الصحية بين المواطنين وأولياء الأمور والتعريف بأهمية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية باعتباره أحد أهم الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية مع حث الأسر على التعاون مع فرق الحملة والاستجابة لجهودها.

ووجه الدكتور هاني جميعة الشكر والتقدير لجميع الفرق المشاركة في الحملة تقديرًا للجهود المخلصة التي تبذلها الفرق الطبية والإدارية على أرض الواقع حيث تم تكريم كل من :
*د.منار عبد الحي علي (مستشفى صدر بني سويف)
*ا.محمد عاطف فرج (مراقب صحي شرق النيل)
*ا.لؤي ابو الخير محمد (مراقب صحي الحب الرابع) 
*ا.نادية امين محمد (ممرضة مكتب صحة رابع)
*فرق تمريض مركز طبي شرق النيل والحي الرابع.
يأتي هذا ضمن تحفيز جميع العاملين على مواصلة الأداء المتميز بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة بني سويف.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف على استمرار المتابعة اليومية لأعمال الحملة وتكثيف الجهود للوصول إلى النسبة المستهدفة وضمان حصول جميع الأطفال المستحقين على التطعيمات المقررة.

صحة بني سويف بني سويف الفشن

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