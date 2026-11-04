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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على تفاصيل اللقاء الثاني لمحافظ بني سويف ضمن مبادرة بصمة سويفي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد "اليوم" اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اللقاء الثاني، ضمن سلسلة اللقاءات التحضيرية والتنسيقية، للإعداد والتجهيز لتنفيذ المبادرة المجتمعية التي تتبناها المحافظة وأطلقتها تحت عنوان "بصمة سويفي"، وذلك بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ،  كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة،  أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعدد من القيادات الطبيعية والمجتمعية والحزبية والتنفيذية وبرلمانيين سابقين وممثلي العمل الأهلي، بجانب رؤساء المدن.


في بداية اللقاء، رحب المحافظ بكافة الحضور، موضحا الهدف من المبادرة، التي بدأت ملامحها تتشكل منذ أغسطس الماضي، بجهود ذاتية وتطوعية من أبناء محافظة بني سويف، معظمهم من الشباب، حيث نجحت المبادرة بالفعل في تنفيذ عدد من الفعاليات الميدانية الرائدة بمركز إهناسيا بجهود تطوعية بالكامل.


واستعرض المحافظ فكرة المبادرة باعتبارها مبادرة مجتمعية وطنية خالصة ذاتية وتطوعية من أبناء محافظة بني سويف، وهي بمثابة نافذة ومنصة مفتوحة ومظلة جامعة لكافة أبناء المحافظة بمختلف فئاتهم، وطوائفهم، ومستوياتهم المجتمعية، بهدف ترسيخ قيم العمل التطوعي، والمشاركة المجتمعية، ونشر الوعي، وترسيخ الانتماء والهوية السويفية، وتشجيع أبناء بني سويف على المشاركة الإيجابية في خدمة مجتمعهم ودعم جهود التنمية.


وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تتكامل وتتقاطع مع قيام المحافظة بإطلاق استمارة حصر القضايا والمشكلات المجتمعية، والتي تعد خطوة جادة تستهدف رصد وتقييم واقع المجتمع المحلي والتعرف على احتياجات المواطنين والظواهر الإيجابية والتحديات الراهنة، للعمل على إعداد خريطة بالأولويات والتعامل مع المشكلات وحلها بشكل جذري بتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، وعدم التعامل مع المشكلة بشكل سطحي أو معالجة العرض دون المرض، خاصة وأن تحديد المشكلة وتشخيصها يعتبر أول خطوة في مسار حلها.


كما أكد المحافظ اتساق المبادرة، مع توجيهات الدولة ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز دور المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني، وحرص سيادته على تحقيق التكامل وتضافر الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، في التعامل مع التحديات وحل المشكلات، مع التأكيد على تعزيز ورفع درجة الوعي لدى المواطنين بحجم التحديات الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الصراعات الدولية والحروب الإقليمية وتداعيات ذلك على واقع ومستقبل العديد من دول العالم.


وشدد المحافظ على أن هذا اللقاء سوف تستتبعه لقاءات أخرى تُعقد بصورة دورية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء وأهالي المحافظة، للمشاركة في هذه المبادرة والاستفادة من رؤاهم ومقترحاتهم، وذلك بصفتهم الشخصية وليست المهنية، خاصة في المراحل الأولى للإعداد والتخطيط، وبمجرد تبلور الرؤية وتكامل الأفكار والمقترحات والانتقال بها إلى مرحلة التطبيق، عندها سيتم وضع الخطط وآليات التنفيذ والاستعانة بكل الخبرات والإمكانيات "كل حسب تخصصه وموقعه التنفيذي"، مؤكدا أن المبادرة تتسم بالمرونة وقابلة للتعديل والمناقشة.


من جهته استعرض نائب المحافظ أهداف ومحاور المبادرة، التي تسعى إلى تحويل الطاقات المجتمعية إلى أثر تنموي مُنظم ومُستدام، وذلك من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات والحلول، وتنمية ثقافة التطوع وبناء فرق عمل محلية مستدامة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والاستجابة لاحتياجات القرى، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الجهات الشريكة وتوحيد جهودها، وبناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع في باقي القرى.


فيما ثمن السكرتير العام أهداف ومحاور وخطة العمل التي تتبناها المبادرة، لاسيما وأنها تجعل المواطن شريكاً أساسياً في وضع الخطط وتحديد الأولويات والمشاركة في التنفيذ، باعتبار المواطن هو الأقدر على تحديد احتياجاته على أرض الواقع، وهو ما قد لا يتوافر بنفس الدقة لدى الجهاز التنفيذي، مما يساعد في استدامة المشروعات والحفاظ عليها.


وفتح المحافظ باب الحوار والمناقشة واستمع لكل المشاركين، الذين قاموا بعرض رؤاهم وآرائهم ومقترحاتهم للعديد من المشكلات والقضايا التي تواجه المحافظة، وتركز معظمها في مشكلات: النقل والمواصلات، وعدم استغلال بعض أصول وأملاك وأراضي الدولة، ومشكلة الري، والطرق والصرف الصحي والنظافة والإشغالات، وتجميل مداخل ومخارج المحافظة والمراكز والمدن والقرى، وإيجارات الأراضي الزراعية، والتحديات التي تواجه قطاع السياحة، ومشكلة المخلفات الصلبة، والمواقف العشوائية ببعض المراكز، ومعاناة بعض المناطق في القرى والمراكز من ضعف خدمة الإنترنت وتأثير ذلك سلبا على الطلاب بالمدارس والجامعات وغيرها من المشكلات والاحتياجات.


وحرص المحافظ على التعقيب والرد على مختلف المداخلات وتبادل الحديث لتوضيح العديد من النقاط والتفاصيل حول المشكلات والقضايا التي تم طرحها أثناء اللقاء، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار وتوسيع نطاق المشاركة خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على التسجيل والدخول على الرابط الذي سيتم إرساله للحضور، لعرض وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشكل مستفيض "كلٌّ في مجاله"، بما يثري النقاش ويساعد على بلورة رؤية مجتمعية أوسع تخدم أهداف التنمية بالمحافظة.

بني سويف بصمة سويفي محافظ بني سويف

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