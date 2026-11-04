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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعقد الاجتماع الدوري للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار متابعة موقف ملفات التقنين ودفع معدلات الإنجاز واستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للطلبات المستوفاة

ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء ،والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، بجانب استعراض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المقدمة، واستعراض موقف التعاقدات، حيث بلغ إجمالي عدد التعاقدات 5206عقد (مبانى 4260 - زراعة 946)  فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك

جاء ذلك بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام،المستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، والعميد محمد المنجوري، مساعد المستشار العسكري،الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ الأستاذ عمرو محمود مدير الأملاك الأستاذة سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات ومسؤولو الإدارات المعنية بالديوان العام

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