محمد عادل: الأهلي يستفسر عن مصطفى إبراهيم.. والاتحاد لم يتلقَ أي عرض رسمي حتى الآن

كشف محمد عادل صديق، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، عن آخر تطورات اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع مصطفى إبراهيم، مدافع زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، موضحًا حقيقة الاتصالات التي شهدتها الفترة الماضية بشأن اللاعب.

وقال “صديق”، في تصريحات لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء، ويقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري، إن عددًا من وكلاء اللاعبين تواصلوا مع مسؤولي الاتحاد السكندري بشكل ودي، لبحث إمكانية انتقال مصطفى إبراهيم إلى النادي الأهلي.

وشدّد على أن الاتحاد السكندري لم يتلقَ أي عرض رسمي من الأهلي حتى الآن للتعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن كل ما حدث لا يتجاوز الاتصالات والمفاوضات الشفهية من خلال بعض الوكلاء.

وعلى جانب آخر، أعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه الاتحاد السكندري في مباراة اليوم، مؤكدًا أن الفريق يسعى لمواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة، وتحقيق تطلعات جماهير زعيم الثغر.

وأضاف أن إدارة النادي تعمل مبكرًا على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تم تحديد عدد كبير من اللاعبين المرشحين للانضمام في يناير، وفقًا للرؤية الفنية للكابتن حمزة الجمل واحتياجات الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للاتحاد السكندري هو إنهاء الموسم في مركز متقدم بجدول الدوري، واستعادة الفريق مكانته بين الكبار، والعودة من جديد للمشاركة في البطولات القارية.