مدحت عبدالهادي: محمد شحاتة يتفوق على تريزيجيه في سباق الأفضل أفريقيًا

أكد مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق، أن محمد شحاتة، لاعب الأبيض، يمتلك فرصة أكبر من محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق والرياض السعودي، في سباق المنافسة على جائزة الأفضل داخل القارة الإفريقية.

الزمالك

وقال مدحت عبدالهادي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إنه يرى أن محمد شحاتة الأقرب لحصد الجائزة، بعدما ساهم في قيادة الزمالك إلى نهائي البطولة.

وأشار إلى أن تريزيجيه قدم موسمًا مميزًا، وكان هداف دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، لكن مساهمة محمد شحاتة في وصول الزمالك إلى النهائي تمنحه فرصة أكبر من وجهة نظره.