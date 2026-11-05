الدعم النقدي يبدأ تجريبيًا في البحيرة.. والحكومة تكشف خطة التوسع

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موعد بدء المرحلة التجريبية للانتقال من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، موضحًا أن التجربة من المقرر أن تنطلق بمحافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بمختلف محافظات الجمهورية حال نجاح المرحلة التجريبية.

بدء تجربة الدعم النقدي في البحيرة يناير 2027 تمهيدًا للتعميم

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن منتدى مصر 2026، والتي تضمنت البدء في تطبيق آليات الدعم النقدي اعتبارًا من يناير المقبل بمحافظة البحيرة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المرحلة التجريبية تستهدف اختبار آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي، تمهيدًا للانتقال التدريجي إلى مختلف محافظات مصر، وذلك في حال نجاح التجربة وتحقيق المستهدفات المرجوة منها.

وشدد عادل على أن هناك رسائل أساسية تحرص الحكومة على توضيحها للمواطنين بشأن التحول من الدعم العيني إلى النقدي، في مقدمتها أن الدولة لا تستهدف تقليل أعداد الفئات المستفيدة أو المساس بالمواطنين المستحقين للدعم نتيجة الانتقال إلى المنظومة الجديدة.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا التحرك يتمثل في التعامل مع منظومة الدعم بصورة أكثر حوكمة وشفافية ومرونة، بما يضمن تحسين آليات توجيه الدعم إلى الفئات المستهدفة.

وأكد أن الانتقال إلى الدعم النقدي لا يعني استبعاد المستحقين من المنظومة، وإنما يستهدف تطوير طريقة إدارة الدعم وتقديمه، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه الموارد المخصصة له.

وكانت خطة التحول إلى الدعم النقدي قد جاءت ضمن الملفات التي استعرضتها وزارة التموين والتجارة الداخلية أمام رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ التكليفات المرتبطة بمنتدى مصر 2026.

وأشار عادل إلى أن نجاح المرحلة التجريبية بمحافظة البحيرة سيمهد للتوسع في تطبيق المنظومة تدريجيًا بمختلف المحافظات، وفقًا لنتائج التجربة وآليات تنفيذها.